Giochi mondiali Universitari Invernali 2025: costituito ufficialmente il Comitato Organizzatore

E’ stato costituito ufficialmente il Comitato Organizzatore per i “Giochi mondiali Universitari Invernali 2025”.

Il Comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, Centro Universitario Sportivo torinese, CUSI, Edisu. Presidente del Comitato è stato nominato Alessandro Ciro Sciretti (EDISU), presenti alla firma: Fabrizio Ricca (Regione Piemonte), Chiara Appendino (Città di Torino), Lorenzo Lentini (CUSI) e Riccardo D’Elicio (Centro Universitario Sportivo torinese).

Nate a Torino nel 1959, e ritornate nel capoluogo sabaudo nel 2007, saranno nuovamente un evento trainante del territorio piemontese nel 2025 per volontà del Presidente Riccardo D’Elicio. Il progetto non è quello di costituire soltanto un grande evento sportivo ma quello di promuovere il sistema universitario sportivo torinese a livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di lasciare un’eredità importante per il territorio costruendo un villaggio atleti che verrà trasformato in future residenze universitarie; questa infatti è la scelta del Presidente del comitato organizzatore. Nella costruzione delle residenze il Centro Universitario Sportivo torinese auspica di poter creare un’eredità per gli studenti-atleti che, grazie al progetto AGON, potranno continuare a venire a Torino a studiare e fare sport, con l’obiettivo di arrivare al termine della carriera sportiva pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Questi quattro anni avranno un calendario di eventi già in parte definito, dal 20 di settembre si inizierà con la Giornata Mondiale dello Sport Universitario e il passaggio della fiaccola dell’Universiade Invernale di Lucerna da Torino, passando ai Campionati Mondiali Universitari di Golf nel 2022 ed a futuri eventi internazionali in programmazione.

Queste le parole del Presidente D’Elicio: “In qualità di Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese e a nome di tutto il Direttivo CUS mi auguro che questa notizia possa essere motivo di grande orgoglio per il sistema universitario sportivo piemontese e nazionale. La nostra città è a forte vocazione universitaria e questa sarà sicuramente una grande opportunità per tutti noi”.