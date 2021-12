Giochi da mordere, cucce e collarini: regali di Natale per Micio e per Fido

Le feste piacciono anche ai nostri amici a 4 zampe: adorano saltare sul presepe, far cadere le palline dell’albero e annusare i pacchi con i regali. Natale è tradizionalmente un periodo in cui i doni abbondano. Il vostro animale da compagnia, a tal proposito, non ha nessuna intenzione di essere da meno. Un luogo confortevole in cui dormire può cambiare completamente l’umore del vostro cane.

Le cucce

Esistono numerosi modelli di materassini in tessuto che mantengono il vostro cane al calduccio; che dorma dentro o in una cuccia, fargli trascorrere una notte piacevole è anche una garanzia per voi che non si metta ad abbaiare nel bel mezzo del sonno. Quindi non esitate a comprare un materassino soffice e di buona qualità. Per non parlare dei vestitini caldi. È una moda che si estende a macchia d’olio e non è puramente estetica. Il vostro cane può realmente soffrire a causa del freddo ed una tutina potrebbe aiutarlo. Bisogna ovviamente tener conto della razza del vostro animale: eviterete ad esempio di comprare un pull se avete un Husky.

I collari

E poi c’è il collare: è un regalo per lui ma anche per voi. Vi piacerà sicuramente portare fuori il vostro animale con al collo un collare particolare e alla moda e sappiate che potrebbe non essere indifferente a tutto questo. Non sarà interessato alla bellezza dell’oggetto ma attirerà sicuramente gli sguardi della gente e gioirà del comportamento delle persone nei suoi confronti. Se optate per un collare particolare, le persone intorno saranno attirate dall’oggetto ( se gli occhi dolci del vostro animale non dovessero bastare) quindi…coccole in vista. Inoltre ci sono siti che vi propongono diverse soluzioni per creare un regalo su misura, unico e divertente. Potreste confezionargli, ad esempio, un giocattolo imbottito di foglie.

Giochi natalizi

Per chi ha un cane che ama mordere pantofole, giocattoli o qualsiasi oggetto capiti nel suo raggio d’azione, il set natalizio di corda e masticatori è un regalo originale, tematico e funzionale. I masticatori, a forma di albero di Natale e di caramella natalizia, le corde e la palla – dai tipici colori natalizi – sono realizzati in 100% cotone e resistono anche ai morsi più tenaci.Questo kit, inoltre, aiuta a mantenere una buona igiene dentale e a ridurre stress e ansia.