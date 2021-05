Gigi, l’eterno numero 1. La mamma di Ronaldo: «Tornerà allo Sporting»

«Non so se il rigore parato sia stato decisivo, magari la squadra avrebbe recuperato comunque. Sicuramente ci ha agevolato un po’». Così Gigi Buffon, 43 anni, sul canale ufficiale della Juventus ha commentato la vittoria in casa del Sassuolo, agevolata dal rigore parato a Berardi. «Una vittoria voluta, cercata. Di sofferenza e di umiltà. In questo stadio contro il Sassuolo se arrivi e pensi di fare il superficialino ti arriva una bella pettinata – ha aggiunto il portiere – Ci giochiamo tantissimo. Sappiamo che non dipende tutto da noi, ma noi dobbiamo fare in modo che i già tanti rimpianti accumulati fino a oggi restino tali e non se ne aggiungano altri». Buffon ha parlato anche del suo prossimo addio alla Juve, il secondo in carriera. «Ho avuto qualche bella offerta, la valuterò».

Nella prossima giornata i bianconeri scenderanno in campo per primi, oggi è già vigilia del derby d’Italia: Ronaldo e compagni sono subito tornati al lavoro dopo la vittoria di Reggio Emilia, sabato pomeriggio alle 18 Antonio Conte sarà nuovamente allo Stadium da avversario ma ancora una volta senza i tifosi sugli spalti. I bianconeri si sono rilanciati con i tre punti contro il Sassuolo, in più possono contare sulla carica di CR7 e di Dybala. Per loro, infatti, è stata una serata speciale, con il taglio del traguardo dei 100 gol con la Juve. «Felice per aver visto Dybala raggiungere anche il suo centesimo traguardo, congratulazioni» ha scritto il portoghese; «100 gol con questa bellissima maglia: grazie a tutti i miei compagni di squadra che lo hanno reso possibile e a tutti voi per il vostro supporto, è ancora più bello farlo insieme a Cristiano» la risposta della Joya. Su CR7, però, continuano a rincorrersi le voci sul futuro, con le parole di sua mamma che hanno creato un nuovo scossone sulla vicenda. «Gli parlerò e lo convincerò a tornare, l’anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade» ha detto Dolores Aveiro ai microfoni di una tv portoghese mentre festeggiava il titolo dello Sporting Lisbona, atteso 19 anni. E, ora, in patria sognano un ritorno di Ronaldo in biancoverde, mentre lui torna sui social con un’altra frase enigmatica: «Non mi fermo qui» ha scritto su Instagram con la foto celebrativa dei cento gol in bianconero. Ha ancora un anno di contratto con il club di Andrea Agnelli, ma le indiscrezioni su un futuro lontano da Torino continuano a rincorrersi: dieci giorni di stagione, 180 minuti di campionato e la finale di Coppa Italia tutto si concluderà. A quel punto, sarà davvero il momento delle decisioni definitive.