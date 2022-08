Gigi D’Alessio e Denise Esposito, il bacio sotto la luna di Mykonos

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, una coppia che funziona. Nell’estate delle rotture clamorose, c’è anche chi regge, come il cantautore napoletano e la sua compagna, che da gennaio è anche madre di Francesco, il quinto figlio di Gigi. E giusto per zittire eventuali dubbiosi, arriva anche un’immagine di coppia che non mente.

Il cantante ha pubblicato per la prima volta sul social una foto nella quale appare insieme a Denise, scattata con il cielo al tramonto a Mykonos, in Grecia. «Io, tu e ‘a luna», scrive lui che a “Novella 2000” poco tempo fa raccontava perché questa storia gli ha cambiato la vita: «Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire». Ma Gigi aveva anche spiegato che la Esposito «è molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto». Una frase che suonava come chiaro riferimento ad Anna Tatangelo.

D’Alessio è già padre di Claudio, che ha 36 anni, Ilaria, 30, e Luca, 19, avuti da Carmela Barbato, da cui ha divorziato, ma anche di Andrea, 12 anni, nato dal lungo legame con la Tatangelo. Un amore, quello con Lady Tata, che al resto delle famiglia non è mai piaciuto a sufficienza, mentre la nuova compagna ha già fatto centro. Con loro in vacanza infatti c’è anche Ilaria, che ha la stessa età di Denise. E le due donne hanno postato entrambe nella serata di martedì alcune stories da un noto locale sulla spiaggia a Mykonos. Sono andate andate a ballare insieme, con loro anche Gigi e Ilaria abbraccia il papà mentre fa il segno della vittoria, scrivendo «La mia scappatella estiva». Un modo originale per sottolineare che lei al momento è single.

Denise insomma sembrerebbe aver stretto un bel rapporto con tutti i figli del compagno. Non solo Andrea, con cui ha condiviso le vacanze in Sardegna, ma anche anche con Lda, cioè Luca. La ragazza aveva condiviso un video dell’esibizione del rapper con il papà durante il concerto di D’Alessio a Napoli accompagnata da un cuoricino. E ora Ilaria, per far capire che ormai lei fa parte della famiglia. Allargata, certo, ma con un solo padre amatissimo dal pubblico ma anche dai suoi affetti che non lo mollano.