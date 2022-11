Gigi D’Agostino, sorriso sui social a un anno dall’annuncio della malattia

Sul post non c’è scritto nulla ma ai fan è bastato vedere il suo sorriso e lo sfondo di un lago, a cielo aperto, per capire che il loro mito Gigi D’Agostino sta meglio. A dieci mesi esatti dal suo ultimo messaggio su Facebook in cui appariva in una corsia d’ospedale, in preda alla sofferenza, il dj torinese appare oggi, grazie alla foto divulgata poche ore fa sulla sua pagina ufficiale, sotto una nuova luce che lascia ben sperare. Il profilo in poche ore è stato preso d’assalto da like e commenti di gioia e di incoraggiamento da parte di coloro che lo seguono da sempre e che attendevano da mesi notizie circa la sua salute. Il dj aveva comunicato nel gennaio scorso, infatti, di essere stato colpito da un grave male.