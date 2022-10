Giaveno, aggredito in strada il sindaco Carlo Giacone

Carlo Giacone, 62 anni, sindaco di Giaveno, è stato aggredito questa notte in strada. Il primo cittadino del comune in provincia di Torino, intorno alla mezzanotte stava camminando in centro quando uno sconosciuto lo ha colpito ripetutamente al capo con un corpo contundente. Le urla del sindaco hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Il sindaco è stato trasportato in ospedale a Rivoli: è cosciente e ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Nicola, testimone oculare dell’accaduto, racconta: “Ho visto due persone che si azzuffavano, uno dei due era a terra. Gli ho detto di fermarsi e la seconda volta questo figuro mi è venuto contro un arnese in mano. Aveva una maschera in volto“. Nel video il racconto di quei momenti concitati: