Giardino di via Terni: al via i lavori di riqualificazione nel quartiere Lucento

Continuano gli interventi di riqualificazione dei giardini e delle aree gioco della città di Torino. Sono partiti oggi i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza del giardino Carmelo Gamuzza tra via Terni e via Forlì, nel quartiere Lucento. L’intervento prevede un ampliamento dell’area giochi, con la posa di nuova pavimentazione antishock e di nuovi giochi inclusivi, adatti anche a bambine e bambini diversamente abili: un’altalena, un’attrezzatura combinata a tre torri con ponte, pannello oblò, rete e scivolo, un gioco a mollone, una struttura per arrampicata del tipo “piramide” con percorso di gioco in rete.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE UNIA

Gli arredi urbani e le panchine in legno saranno inoltre completamente rinnovati, mentre i paramenti murari a delimitazione delle varie aree saranno consolidati e ripristinati. I lavori avranno una durata di circa due mesi per un importo di 49 mila euro. L’assessore al Verde della Città Alberto Unia ha dichiarato: ”Proseguono gli interventi di riqualificazione di giardini e di aree gioco nelle diverse circoscrizioni, con lavori attesi dalla cittadinanza che riporteranno questi importanti spazi di aggregazione alla piena accessibilità e fruibilità”.