Giardini Rubbertex a pezzi: mancano i fondi per i lavori

Vandali e incivili si stanno accanendo da tempo sui giardini Rubbertex di via Veronese, a Borgo Vittoria. Ignoti nel corso degli anni hanno distrutto le panchine, imbrattato i muri e danneggiato le attrezzature messe a disposizione dal Comune, tra cui le porte per il calcetto e i canestri del campo da basket. La situazione al momento è critica, e il consigliere di FdI Enzo Liardo si è fatto carico delle richieste dei cittadini esponendo il problema in Consiglio Comunale, chiedendo all’amministrazione un intervento di riqualificazione completa.

«Mancano i fondi», è la risposta dell’assessore al Verde, Francesco Tresso, che dopo aver conversato con gli uffici della Circoscrizione 5 non ha potuto promettere un intervento in tempi brevi. «Siamo a conoscenza dello stato del giardino e dei problemi, ma dei 100mila euro stanziati annualmente per la manutenzione del parco circa 90mila vengono utilizzati per lo sfalcio e la cura delle aree verdi, quindi dobbiamo agire nei limiti della disponibilità economica». Preso atto della situazione, l’assessore si è comunque impegnato a proseguire il dialogo con gli uffici della Cinque per inserire alcuni degli interventi di riqualificazione nella manutenzione straordinaria.