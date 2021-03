Giada Clemenzi, un’influencer che fa girare la testa

Ha origini algerine, è giovanissima (23 anni) ed è nata a Roma, anche se si divide tra la Capitale, Milano e il Friuli. Soprattutto, Giada Clemenzi è una delle modelle e influencer più di tendenza nell’ultimo periodo.

Qualche anno fa ha vinto il concorso di bellezza ‘Miss Principessa d’Europa”, trampolino di lancio verso prestigiose sfilate milanesi e parigine e anche come ragazza immagine in alcuni esclusivi club di Dubai.

Le foto parlano da sole e documentano, centimetro per centimetro, tutta la perfezione del corpo della bella Giada. L’appuntamento per ammirarla da vicino è per la prossima estate, Covid permettendo, nei migliori locali di Porto Cervo.