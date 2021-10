Getta il borsone pieno di droga dal finestrino dell’auto: 42enne in manette [LE FOTO]

Gli hanno intimato l’alt la domenica pomeriggio, all’altezza della barriera autostradale di Falchera della Tangenziale Nord di Torino, ma l’uomo, un 42enne italiano residente in Lombardia, non si è fermato, anzi ha accelerato la marcia della sua vettura. Gli agenti della sezione autostradale Torino si sono messi al suo inseguimento, notando che il fuggitivo “maneggiava” un borsone giallo all’interno dell’abitacolo.

RECUPERATI 5 CHILI DI HASHISH

Pochi istanti dopo, in corrispondenza dello svincolo A5 della Torino- Aosta, l’uomo è stato visto gettare dal finestrino dell’auto il borsone. La pattuglia è riuscito a fermare poco dopo il 42enne, il quale ha ammesso di essersi disfatto di sostanza stupefacente; il borsone, recuperato da altro personale della Polizia Stradale, conteneva infatti ben 5 kg di hashish, suddiviso in 10 panetti da 500 grammi. Il 42enne è stato arrestato per la detenzione della sostanza.