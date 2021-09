«Gestione condivisa del Forte per prorogare la concessione»

Chiedere la proroga della concessione all’associazione San Carlo onlus coinvolgendo nel direttivo Città metropolitana e Comune e guadagnare tempo con il Demanio per immaginare una gestione partecipata ma economicamente sostenibile del Forte di Fenestrelle. E’ questo l’invito che il vicesindaco della Città metropolitana ha rivolto al Comune di Fenestrelle e all’associazione San Carlo in una lettera inviata nei giorni scorsi.

«La Città metropolitana di Torino, consapevole del valore inestimabile del Forte di Fenestrelle che abbiamo riconfermato come monumento simbolo dell’Ente, rileva con preoccupazione la difficile situazione in corso circa le prospettive di gestione del Forte – si legge nel testo della lettera -. Ora che il Comune di Fenestrelle ha confermato con lettera al Demanio la volontà di diventare proprietaria del Forte ricorrendo al federalismo fiscale e quindi a titolo non oneroso pur di scongiurare l’emissione di un bando internazionale, non possiamo non rilevare come il Comune stesso non possa contare al momento sul supporto economico e gestionale di altre realtà istituzionali». «Sappiamo bene che la proroga concessa dal Demanio all’associazione San Carlo Onlus – continua la riflessione del vicesindaco metropolitano – scadrà in dicembre: tempi strettissimi che rischiano di creare un vuoto nella gestione del Forte, nella programmazione delle attività per il 2022 e soprattutto nella indispensabile manutenzione generale».

La lettera continua spiegando che con l’obiettivo di individuare una strategia che consenta sia una piena ripresa delle attività del Forte di Fenestrelle in vista della stagione turistica nel 2022 a beneficio di tutto il territorio, sia di consolidare il necessario confronto fra tutti gli enti territoriali per arrivare a una gestione condivisa, la Città metropolitana di Torino ritiene auspicabile l’ingresso nel direttivo dell’associazione San Carlo onlus di rappresentanti del Comune di Fenestrelle e della stessa Città metropolitana di Torino. L’ingresso di rappresentanti delle istituzioni nel direttivo infatti consentirebbe una proroga nella concessione al Progetto San Carlo onlus con il diretto coinvolgimento del territorio locale e delle istituzioni, in vista di un assetto futuro. «Confidiamo che questo possa essere lo spunto su cui riflettere in un prossimo confronto durante una seduta della cabina di regia da convocare al più presto» conclude il vicesindaco nella missiva.