Georgina approda su “Netflix”: reality sulla vita da influencer

Cristiano e Georgina, Georgina e Cristiano, la coppia più famosa è sempre quella. Il calciatore portoghese, di gran lunga il più noto al mondo, e la sua storica fidanzata sono onnipresenti sui giornali italiani ed esteri, spesso senza un reale motivo, ma questa volta è lei ad essere al centro della notizia più rilevante e succulenta.

Nelle stesse ore in cui CR7 arriva sui giornali non per i suoi gol o per i suoi record, ma perché presentava la nuova collezione di occhiali da lui firmata per Italia Independent, l’azienda di proprietà di Lapo Elkann, facendo ripartire ragionamenti e ipotesi sul suo possibile futuro juventino anche nella prossima stagione (la collezione è descritta così: «Spensierata, divertente e originale, capace di abbinarsi con armonia ad ogni tipo di look»), Georgina Rodriguez rendeva noto al mondo di aver firmato un contratto con Netflix.

«Sono molto entusiasta e felice di questo nuovo progetto», ha commentato la modella argentina direttamente sui suoi canali social. Di cosa si tratti di preciso al momento non è ufficiale: sicuramente è un progetto di Netflix Spagna, ma in poco tempo arriverà sulle piattaforme di tutto il globo. Si tratterà di un reality show, tutto incentrato sul proprio mondo: il programma, quindi, parlerà di ciò che c’è dietro la vita da influencer.

Una tendenza di queste settimane, vista l’uscita a inizio aprile su Sky – e il riscontro che sta ottenendo tra gli spettatori – del film con Fabio Volo “Genitori vs Influencer”, in cui la co-protagonista è Giulia De Lellis, anche lei volto notissimo dei social network come la signora Ronaldo. Non è ancora chiaro neanche quanto Cristiano sarà visibile e presente nello show: di certo il campione bianconero è stato il primo a congratularsi con la compagna, con un post in cui ha semplicemente scritto: «Congratulazioni tesoro. Sono molto orgoglioso di te».

La curiosità tra i tifosi (non solo) bianconeri e tra gli oltre 24 milioni di follower che seguono la modella su Instagram è tantissima: di cosa si occuperà effettivamente il reality show di Netflix? Quante puntate saranno, e come saranno costruite? Per ora il mistero avvolge il progetto, ma di sicuro non mancheranno le fughe di notizie nei prossimi giorni, oltre alla pubblicità intorno all’effettiva messa in onda.