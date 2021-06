Gemma Galgani tornerà su Canale5 e: «Amare una donna? Perché no?»

Anche l’edizione 2021 di “Uomini & Donne Over” si è chiusa e, come la scorsa stagione, anzi come tutte le precedenti 11 stagioni, l’unica cosa certa è sempre la stessa: a settembre su Canale 5 si comincerà ancora una volta nel nome di Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, come da copione, ha dato spettacolo anche nell’ultima puntata di lunedì lasciando intendere che ha tutta l’intenzione di tornare nel salotto di Maria De Filippi per cercare quel grande amore che sembra proprio non arrivare. E per farlo, sarebbe disposta a tutto, anche a corteggiare o a farsi corteggiare da una donna. Esatto, ecco la bomba esplosa nell’ultima puntata che lascerà i fan in sospeso per tutta l’estate e che dovrebbe avere assicurato alla direttrice di sala del Teatro Colosseo un ennesimo ingaggio, a detta anche di Gianni Sperti. Il tutto è nato da una stoccata di Luca Zanforlin: «Io mi sento molto Gemma. Ogni tanto mi sento Tina, ma più che altro Gemma. Nel senso che noi abbiamo questa sindrome della bella addormentata, basta che uno ci baci e ci facciamo i film. Partiamo subito, però alla fine è giusto così. Non hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? magari forse bisogna cambiare. Forse potrebbe essere più fortunata». Per tutta risposta, la bionda Gemma, classe 1950, non si è fatto prendere in contropiede, al contrario, sembra proprio che abbia preso la palla al balzo rispondendo: «E perché no? Alla fine può succedere. Potrei anche provare, dai veramente, assolutamente, sono d’accordo. L’amore è universale. Veramente per me potrebbe essere perché penso davvero che l’amore sia universale. Devo dire che non lo escludo, potrebbe essere e ci ho anche pensato. Grazie comunque del consiglio e sono felicissima delle tue parole». In sostanza, se Zanforlin ha creduto anche solo per un attimo di mettere in difficoltà Gemma, dopo cotanta risposta deve avere cambiato idea. Sembra proprio che nessuno riesca a spegnere la voglia di amore di Gemma né, tantomeno, la sua mania di protagonismo in quanto dama veterana della trasmissione e donna super corteggiata. Molti si sono fatti ammaliare da lei, in ultimo Aldo, in primis Giorgio con cui Gemma ha avuto una storia importantissima. Nessuno, però, sembra essersene davvero innamorato tanto che, nonostante gli 11 anni di “Uomini & Donne”, Gemma risulta ancora single. Roba da non credere, sembra quasi fatto apposta. Com’è possibile che la bella Gemma la quale vanta matrimoni e persino un amore con Walter Chiari, sia ancora single? La risposta, se mai arriverà, la darà, solo la tv.