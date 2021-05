Gazzè, Subsonica e Killa: ecco i primi live del 2019

Dal live di Max Gazzé fino al ritorno dei torinesi Subsonica: ecco una breve guida dei principali appuntamenti in programma dal vivo nei primi due mesi del 2019.

Apre la serie di concerti Max Gazzé. Tre date per tre concerti, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 gennaio 2019. La tre giorni con Max Gazzè al Teatro Concordia di Venaria Reale è l’occasione per tutti, vecchi e nuovi fan, di rivivere dal vivo la prima Favola di Max Gazzè, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, come un metronomo perfetto, un tempo sempre attuale. Ora, a distanza di 20 anni esatti, “La favola di Adamo ed Eva Tour” ritorna per celebrare il compleanno di quell’album che fu una svolta per la carriera dell’artista, e portò alla musica italiana uno dei lavori pop più amati e sperimentali dell’ultimo ventennio, tra testi ironici, surreali e poetici e suoni a tratti avveniristici.

Per “La Favola di Adamo ed Eva Tour” Max Gazzè sarà accompagnato dalla sua band storica.

Domenica 6 gennaio toccherà come ormai da tradizione al pianoforte di Allevi al Teatro Colosseo (nell’articolo sotto l’approfondimento sul concerto). Venerdì 11 gennaio – nuova data – e sabato 12 gennaio si torna al Teatro Concordia per ascoltare la doppia performance live di Willie Peyote il rapper torinese, tifosissimo granata, protagonista del suo ormai collaudato tour “Ostensione della Sindrome”. Guglielmo Bruno, ancora una volta, porterà sul palco le storie della sua Torino, partenza da “Portapalazzo” fino ad arrivare ai caratteristici “Toret”, di cui canta in “Sindrome di Toret”.

Per gli amanti della musica d’autore più classica, sempre sabato 12 gennaio al Folkclub di via Perrone 3 bis c’è invece Luca Morino. Il leader dei Mau Mau si esibirà in un insolito recital assieme a Cristina Vetrone a Lorella Monti.

Hip hop ancora sugli scudi domenica 13 gennaio sempre al Teatro Concordia di Venaria, per l’infuocato live del romano Frah Quintale, mentre venerdì 25 gennaio i sotterranei del Folkclub risuoneranno delle note della cantautrice Patrizia Laquidara, una tra le figure più inafferrabili, poliedriche e brillanti della nuova musica d’autore italiana.

Riflettori puntati sui Tiromancino domenica 27 gennaio al Teatro Colosseo. La band guidata da Federico Zanpaglione è tornata recentemente a farsi sentire grazie al singolo “Sale, amore e vento”, dopo il successo di “Noi casomai” e la rilettura di un collaudato classico come “Due destini”, con Alessandra Amoroso. Il mese di febbraio si apre invece venerdì 1° quando al Folkclub arriverà Steve Forbet, cantautore di culto del nuovo rock americano. Dopo le polemiche di questi ultimi mesi, riecco Emis Killa. Il rapper milanese sarà al Teatro Concordia di Venaria l’8 febbraio. Con questa data, l’autore di pezzi di successo come “Il King” e “Maracana”, recupera il concerto annullato lo scorso 16 dicembre dallo stesso Emiliano con un gesto di grande sensibilità.

Infine, ultimi ma non certo per importanza, riecco i Subsonica con il loro album intitolato “8”. Max Casacci, Samuel, Boosta, Ninja e Vicio, tornano finalmente a Torino e saranno al PalaAlpitour di corso Sebastopoli 123, giovedì 14 febbraio in un atto d’amore verso la loro città proprio nel giorno di San Valentino, e venerdì 15 febbraio in una doppia data da non perdere.