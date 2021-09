Gattina finisce sotto il furgone: salvata dalla volontaria eroina

Quella povera gattina vagava terrorizzata lungo la tangenziale. A salvarla da una probabile morte, è stata una coraggiosa volontaria dell’Enpa. E così adesso Rosetta – così è stata ribattezzata – è stata portata al rifugio di Enpa di via Germagnano 8 e aspetta solo di trovare una nuova famiglia. Ma se l’è davvero vista brutta, sulla tangenziale di Torino, con tutte quelle auto che sfrecciavano a gran velocità e avrebbero potuto investirla.

Rosetta, che ha appena due mesi di vita, correva disperata sullo spartitraffico centrale, mandando anche in tilt la circolazione poiché le macchine rallentavano e sterzavano per cercare di evitarla. Ma proprio in quei brutti momenti, una volontaria dell’Enpa, per puro caso, passava di lì e ha visto la scena. Ha fermato la sua macchina e ha tentato di catturare la spaventata micetta per la strada. Senza successo, inizialmente, fino a quando la gattina si è rifugiata all’interno di un furgone fermo, salendo da sotto il mezzo.

Il proprietario del furgone, che per fortuna era gentile e disponibile, è riuscito ad accostare, così la volontaria Enpa si è infilata da sotto il mezzo e ha recuperato la povera Rosetta, ancora terrorizzata. Portata immediatamente al rifugio di via Germagnano, la gattina sta miracolosamente bene, ed è già pronta per essere adottata da una famiglia che possa accoglierla. Per informazioni e adozione, ci si può recare presso il rifugio Enpa di via Germagnano 8, dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16.