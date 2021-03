Gara di solidarietà per Chicco. «Raccolti quasi 5mila euro»

Sono bastate due settimane di accorati appelli per donare una speranza al piccolo Chicco, il meticcio randagio di 9 mesi proveniente dalla Sicilia con un musetto deturpato da un petardo. Dopo l’annuncio di Torino Cronaca, le donazioni sono moltiplicate tanto che l’associazione siciliana “Felici nella Coda” e la torinese “Dog’s Emergency” sono riuscite a raccogliere quasi 5mila euro. Una cifra che permetterà a Chicco di essere operato al muso.

La storia

Il cane è stato trovato nelle campagne siciliane nei dintorni di Palermo con una brutta malformazione. Non congenita ma figlia della cattiveria umana. Nel più breve tempo possibile è stata aperta una sottoscrizione online sul sito Gofund.me per sostenere i costi necessari al trasferimento del cane. Poi è toccato alle cure mediche e ai costi per l’operazione. L’associazio e Dog’s Emergency, presieduta da Graziella Porro, in pochissimo tempo è riuscita a raccogliere una cifra considerevole. Il delicato intervento di ricostruzione del muso, ormai, appare davvero dietro l’angolo. E il merito è solo di chi, nonostante la pandemia, ha deciso di donare per aiutare chi sta peggio.

Le donazioni

Chicco sarà operato il prossimo 7 aprile presso la clinica veterinaria di Grugliasco. La storia ricorda da vicino quella di “Nina, il cane senza volto” che poco più di un anno fa venne operato a Torino grazie al ponte solidale tra le due realtà. Per continuare a contribuire: via Paypal a felicinellacoda@gmail.com con causale Chicco. Info sulla pagina Facebook “Nina il cane senza volto” o presso Graziella 391.1387419.