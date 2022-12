«Galeotta fu la marmellata…»: così Shakira ha scoperto il tradimento

Avete presente quando Paolo Villaggio in Fantozzi contro tutti ha il leggero sospetto che sua moglie lo tradisca con Cecco il Fornaio (Diego Abatantuono) perché trova pane in ogni angolo della casa? Ecco, tra Shakira e Piqué è successo più o meno lo stesso, ma questa è vita vera.

Oggi sappiamo che la coppia è scoppiata e che lui da tempo, anche prima della rottura, l’aveva già sostituita con un’altra donna. Ma c’è un retroscena che fino ad ora nessuno aveva mai raccontato. Così ha pensato “Socialitè”, programma di gossip trasmesso da Telecinco. La cantante colombiana si sarebbe accorta che il marito la tradiva dopo aver notato che a casa c’era un consumo eccessivo… di marmellata.

Lei ne mangiava un po’ a colazione, ma non con regolarità. L’ex capitano del Barcellona invece non se la filava proprio. Eppure quei vasetti andavano via come il pane, è il caso di dirlo. E così le sono venuti i primi sospetti, poi confermati dall’investigatore che aveva ingaggiato per scoprire la verità. A far fuori la marmellata incriminata in realtà era Clara Chía Martí, la nuova compagna di Piqué, che avrebbe amato far colazione spalmandola sul pane tostato. Ormai sono passati quasi sei mesi dall’annuncio della separazione.

Un comunicato di poche righe per mettere la parola fine ad una relazione durata 12 anni che aveva anche regalato due figli alla coppia, Sasha e Milan. La relazione è naufragata ed è emerso tutto, a cominciare dalle notti che sempre più spesso Piqué passava in discoteca e altri locali di Barcellona non in compagnia della moglie.

Da lì è partito tutto e adesso ci sono anche le carte firmate. L’accordo nella ex coppia prevede che Sasha e Milan vadano a vivere dall’inizio del 2023 con la madre a Miami, nella villa che la cantante colombiana possedeva già prima di conoscere Piqué. L’ex capitano del Barcellona potrà andare con regolarità durante l’anno e i bambini potranno stare con lui per un certo tempo durante i periodi di vacanza.