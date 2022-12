Gagliardini e Nandez per il Toro: dal mercato arrivano i rinforzi

Nella mediana si è aperta un’altra voragine, Linetty ne avrà circa per tre settimane. La lesione del muscolo ileopsoas della gamba sinistra costringerà il polacco a fermarsi nel pieno della preparazione invernale, mentre Ivan Juric rischia di non averlo a disposizione in vista della ripresa del campionato. E meno male che l’infortunio è avvenuto durante la lunga pausa invernale, anche se inevitabilmente si riaprono gli interrogativi sul centrocampo del Toro: lì in mezzo manca almeno una pedina, a prescindere dagli infortuni o dalle eventuali squalifiche. La conferma arriva proprio in questi giorni, con il tecnico che oggi comincerà il ritiro di San Pedro del Pinatar con un solo centrocampista di ruolo, Ricci, oltre ai giovani Ilkhan e Adopo e aspettando il ritorno di Lukic dalle vacanze post-Mondiale. Juric ha invocato a gran voce un innesto in mediana, la società sta sondando diversi profili per colmare le lacune che il Toro si porta dietro dall’estate. A gennaio si proverà a sostituire almeno uno tra Pobega e Mandragora, salutati sei mesi fa senza però trovare gli alter ego: per caratteristiche, Gagliardini sembra essere perfetto per i granata. E anche l’Inter non si strapperebbe i capelli in caso di cessione, anche se bisogna trovare la quadra tra formula dell’eventuale trasferimento e quotazione del cartellino. Oltre al ventottenne di Bergamo, da via Arcivescovado non mollano nemmeno Nandez del Cagliari, già cercato in passato ma senza fortune. Gli ultimi nomi monitorati da Vagnati arrivano da Verona, con Tameze e Sulemana finiti sul taccuino del direttore tecnico. Intanto, oggi comincerà ufficialmente il ritiro in Spagna e domani ci sarà la prima amichevole contro l’Espanyol, mentre lo staff di Juric si arricchisce di una nuova figura: Ivan Moschella è un nuovo collaboratore tecnico del croato.