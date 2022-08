Gabriel Garko balla con le stelle di Milly

Ha deciso di puntare sul sicuro, Milly Carlucci, per l’edizione 2022 del suo “Ballando con le stelle” che, come da copione, darà il via per primo alla stagione dei talent l’8 ottobre prossimo. E alla, inevitabile, guerra contro Mediaset che, quest’anno, si preannuncia, forse, meno ostica per Viale Mazzini. Sì perché, tra le fila dei tredici provetti ballerini ci sarà anche il volto di punta di Canale 5, nonché uno degli uomini più belli di Torino: Gabriel Garko.

Esatto, l’attore, 50 compiuti a luglio, ha scelto il palcoscenico di Raiuno per una nuova avventura che sicuramente lo porterà lontano dato, soprattutto, il suo fisco bestiale.

Sognato dalle donne, desiderato dagli uomini, finalmente liberi di bramarlo dopo il suo coming out, Garko rappresenta un sex symbol in grado di mettere d’accordo tutti, senza distinzioni di genere.

Ma le notizie per la città della Mole non finiscono qui visto che, secondo le anticipazioni, a ballare per Milly Carlucci ci sarà anche la giornalista torinese, ex “allieva” di Michele Santoro, Luisella Costamagna e, direttamente da Fossano, la showgirl Paola Barale la quale, stando alle voci che circolano nei corridoi di Viale Mazzini, sarebbe stata corteggiata dalla conduttrice per molto tempo.

A completare il corpo di ballo, Alessandro Egger, l’ex bambino delle pubblicità Ferrero, il nuotatore Alex Di Giorgio, la dj Ema Stokholma, Enrico Montesano, ancora in forse per le sue posizioni anti vaccino, lo juventino Giampiero Mughini, Iva Zanicchi, Marta Flavi, Nino D’Angelo, Rosanna Banfi figli del mitico Lino, e dulcis, in fundo Lorenzo Biagiarelli compagno della giurata Selvaggia Lucarelli. Con lei i soliti: Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.