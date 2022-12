Gabbiotto incendiato da ignoti: bruciate due auto e un palazzo

Si respira un forte odore di bruciato e tanta preoccupazione in via Orta, un breve traversa di corso Lecce, quasi all’angolo con via Zumaglia, in cui lunedì notte ha improvvisamente preso fuoco un gabbiotto di un vecchio cantiere, creando un forte scompiglio tra i residenti della zona che hanno visto le fiamme divampare dalla struttura in ferro e raggiungere il terzo piano del loro palazzo. Il rogo che ha annerito la facciata appena rifatta del condominio di mattoni al civico 34, ha anche devastato due auto parcheggiate vicino al capanno per gli attrezzi carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e gli agenti della polizia locale per effettuare le rilevazioni del caso. Le operazioni che si sono protratte per circa un’ora e mezza, lasciano pochi dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Resta ancora da capire il motivo del gesto. Ma nel quartiere è già partita la caccia al piromane. Gli atti di vandalismo nel quartiere Parella, e in generale nella Circoscrizione 4, non sono certo una novità. Oltre agli incendi sono all’ordine del giorno le devastazioni dei giochi nelle aree bimbi e dell’arredo urbano dei giardini pubblici. Raid vandalici che fanno riflettere, anche alla luce della classifica appena pubblicata sulle pagine del quotidiano “Il Sole 24 Ore” che vedono Torino addirittura al primo posto, su 107 province, per quando riguarda la voce danneggiamenti”, con ben 1.090 denunce ogni 100mila abitanti. Ciò significa che più di un torinese su cento ha denunciato un atto di danneggiamento.

«Siamo stufi dei continui atti di vandalismo nel nostro quartiere» si lamentano i residenti di Parella che, meno di due mesi fa, avevano assistito all’incendio di un appartamento in via Carrera con due persone intossicate. Le fiamme si erano propagate nel palazzo a seguito dell’incendio doloso di un bidone della raccolta carta.