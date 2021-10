Furto nella villa di Dybala: ladri portano via collezione di orologi

Furto nella villa di Paulo Dybala, tra Torino e Moncalieri. E’ accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, mentre il giocatore della Juventus (out per infortunio) è comunque partito con la squadra per la Russia, in vista dell’incontro di Champions League contro lo Zenit.

I ladri ne hanno quindi approfittato, forzando una finestra al piano terra ed irrompendo all’interno. Ad accorgersi del fatto è stata una guardia giurata che ha sentito i rumori in casa, arrivando poi ad insospettirsi una volta notata l’assenza del giocatore. Sul caso sono a lavoro i carabinieri, che stanno cercando di quantificare il bottino portato via dai malviventi: ci sarebbe quasi sicuramente una collezione di orologi.