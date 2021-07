Furto in un’abitazione in zona Santa Rita: preso ed arrestato 51enne

Ha tentato un furto in un’abitazione in zona Santa Rita, a Torino. Visto da un passante (che ha chiamato il 112) ha tentato di nascondersi disperatamente sotto un letto: scoperto dopo qualche minuto di ricerca, è stato arrestato.

Protagonista un cittadino italiano di 51 anni, che è stato notato arrampicarsi sul balcone del palazzo proprio dall’uomo che ha poi avvisato la Polizia. Dopo aver forzato la finestra è entrato in casa, rubando due orologi ed un cellulare. Tutto inutile: gli agenti lo hanno raggiunto nell’abitazione e lo hanno trovato in camera da letto. In tasca aveva un paio di tenaglie ed un multiuso.