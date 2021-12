Furto in negozio di abbigliamento di via Roma: arrestato 37enne italiano

Ha tentato un furto in un negozio di abbigliamento di via Roma, a Torino: in manette un 37enne italiano.

E’ accaduto lo scorso martedì pomeriggio. Il malvivente ha provato a rubare un giubbotto bomber di colore bianco, indossandolo e uscendo dal locale in maniera disinvolta. L’addetto alla sicurezza, però, lo aveva notato in precedenza con indosso un paio di jeans e una felpa blu. La conferma dei suoi dubbi arriva dalle barriera antitaccheggio che si azionano al passaggio del 37enne: fermato, l’uomo è stato arrestato per furto.