Furto in casa: tre topi d’appartamento georgiani cadono nella rete della polizia

Tre topi d’appartamento di nazionalità georgiana sono stati arrestati dalla polizia a Torino: avevano appena messo a segno un furto in un alloggio della zona di San Donato. Il terzetto si era intrufolato nella casa approfittando dell’assenza del proprietario. Una volta dentro si era impadronito di tremila euro in contanti, arraffando anche alcune bottiglie di profumo di marca, un pc portatile ed altro materiale tecnologico.

BECCATI DALLA POLIZIA

Proprio in quel momento una pattuglia di agenti del commissariato Dora Vanchiglia ha notato uno dei tre in una strada vicina: alla vista dell’auto della polizia, l’uomo ha tentato di disfarsi del borsone al cui interno c’era ancora una parte della refurtiva, insieme ad un cacciavite, delle forbici, uno scalpello e tre mini torce. Ma non è riuscito nel suo intento. Nella struttura ricettiva in cui aveva trovato posto c’erano anche i suoi due complici, che sono stati fermati proprio mentre si preparavano alla fuga.