Furto in azienda e botte ai carabinieri: arrestati due coniugi di Nichelino

Nella mattinata a Nichelino i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Torino su richiesta del Gruppo criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due coniugi nomadi ritenuti responsabili in concorso di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti contestati risalgono al 12 febbraio scorso, quando i due, con un figlio minorenne, sono stati sorpresi da una pattuglia dell’Arma all’interno di un’azienda di Carignano, dopo che avevano caricato su di un furgone 181 puntelli in ferro del peso complessivo di duemila chili circa. L’uomo si è dato alla fuga a piedi all’interno di una vicina zona boschiva, inseguito da uno dei militari.

La donna e il figlio invece hanno raggiunto velocemente il furgone dirigendosi ad alta velocità verso l’altro militare che, nonostante il veicolo in movimento, è riuscito ad aprire la portiera lato guidatore spegnendo il veicolo e bloccandone la marcia, ma non riuscendo a estrarre la chiave dal cruscotto per la strenua opposizione dei due soggetti che lo hanno fatto cadere a terra, anche perché raggiunto al volto da spray urticante. Il mezzo è ripartito dunque sfondando la recinzione dell’azienda.

Le immediate indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno consentito nell’immediatezza di rinvenire il veicolo parcheggiato nei pressi di un campo nomadi di Nichelino e di recuperare la refurtiva del valore di circa 10mila euro e successivamente di identificare gli odierni indagati.