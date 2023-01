Furto in appartamento: ladri fingono di dormire all’arrivo della Polizia, arrestati

Gli agenti di Polizia del commissariato Barriera di Milano hanno arrestato due giovani tunisini di 25 anni, autori di un furto in un appartamento in via Aosta, a Torino.

I ladri avevano rotto una finestra e danneggiato la serranda sul retro dell’alloggio. Un residente li ha notati ed ha subito avvertito il 112.

I poliziotti hanno trovato i due malviventi in camera da letto, mentre fingevano di dormire per non farsi scoprire. Interrogati dagli agenti, però, non hanno saputo spiegare la provenienza di un telefono cellulare e due collane e sono stati quindi arrestati.