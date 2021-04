Furti in aziende agroalimentari del vercellese, quattro arresti a Torino

Furti e illeciti nei confronti di aziende agroalimentari del vercellese, per guadagni su merci di oltre 100mila euro, fino ad oggi: gli agenti della Terza Sezione della Squadra Mobile della Questura, in collaborazione con la Squadra Mobile di Torino, hanno arrestato i quattro componenti della cosiddetta banda “ostriche e champagne”, fermati mentre si trovavano nelle loro abitazioni del capoluogo piemontese.

E’ accaduto all’alba: gli agenti sono intervenuti in seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vercelli, che hanno condotto pedinamenti ed intercettazioni telefoniche per dare esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei quattro fermati. In tarda mattinata arriveranno ulteriori aggiornamenti sull’operazione dopo la conferenza stampa in Questura.