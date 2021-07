Furti e rapine a Torino durante i festeggiamenti per gli azzurri: due arresti [VIDEO]

I carabinieri del Comando Provinciale hanno effettuato nelle ultime ore, in particolare durante i festeggiamenti per la vittoria degli azzurri al campionato europeo di calcio, vari servizi di controllo del territorio per contrastare i reati predatori. L’attività ha permesso di arrestare due persone.

A Torino in via Sacchim angolo corso Vittorio Emanule II, quartiere San Salvario, alle 5 di ieri mattina i carabinieri della Stazione Torino Po Vanchiglia hanno arrestato un marocchino di 21 anni per rapina e ricettazione. Durante i festeggiamenti il giovane, domiciliato in corso Giulio Cesare, indossava la maglia dell’Italia e ha fermato un 17enne con una scusa banale.

Una volta fermato il ragazzo, il finto tifoso ha tentato di sferrargli un pugno per rubargli la bici, che era già stata depredata della ruota anteriore, e rapinarlo, ma la reazione del ragazzo ha sorpreso il ladro che è scappato a piedi con la bici in spalla. La vittima ha chiamato il 112 e l’immediato intervento della pattuglia di carabinieri ha permesso di rintracciare il fuggitivo a poca distanza dal luogo dell’aggressione. La perquisizione personale ha permesso di trovare nelle tasche del fermato un iPhone, una collana in oro, una tessera sanitaria, due orologi e una carta d’identità risultati rubati poco prima, e alcune dosi di cocaina e hashish.

Sempre a Torino in via Garibaldi, in Centro, poche ore dopo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso e fermato un uomo che stava tentando di forzare i lucchetti di alcune biciclette bloccate alla rastrelliera. L’uomo visibilmente agitato e alticcio è stato arrestato ed è in fase di identificazione.