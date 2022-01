Furti a portavalori, due arresti: trafugati 800mila euro [FOTO e VIDEO]

Sono accusati di furto in concorso aggravato in concorso ai danni di due portavalori, effettuati attraverso l’utilizzo di dispositivi jammer capaci di inibire la chiusura centralizzata e i sistemi di allarme dei veicoli. Uno, dal quale hanno preso il via le indagini, è avvenuto a via Roma, a Torino, nell’aprile 2021 e ha fruttato circa 100mila euro. L’altro, invece, risale al marzo 2017, con bottino di 700mila euro.

Destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, eseguita in mattinata dai carabinieri della Compagnia Torino San Carlo ed emessa dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica – Gruppo Criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana, sono due uomini originari del Catanese, domiciliati da tempo nel capoluogo piemontese. I furti, come documentato dalle immagini di sorveglianza, avvenivano quando le guardie giurate scendevano dai mezzi per ritirare ulteriore carico.