Furgone in fiamme sulla A5, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Automezzo in fiamme sull’autostrada, intervengono i vigili del fuoco. Intorno alle 6 di questa mattina la squadra di Santhià e quella di Livorno Ferraris sono prontamente entrate in azione sull’autostrada A5 (Ivrea/Santhià) al km 19+500, nel territorio del comune di Alice Castello, in seguito a una segnalazione relativa all’incendio di un furgone.

Il veicolo trasportava rotoli di guaina catramata e questo ha reso particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, che si sono protratte per alcune ore. Sul posto anche tecnici della società Autostrade e agenti della Polizia stradale.