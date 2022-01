Furgone contro ambulanza in strada Cuorgné, quattro feriti [FOTO]

Brusco incidente in strada Cuorgnè all’angolo con strada Villaretto, protagonisti un furgone e un’ambulanza. Per circostanze ancora da chiarire i due mezzi sono venuti a contatto e l’impatto ad alta velocità ha provocato il ferimento dei due viaggiatori a bordo del furgone ,che comunque non sono in gravi condizioni. Feriti in modo lieve anche i due barellieri a bordo dell’ambulanza, che sono stati refertati. Sulla dinamica dello scontro indaga la polizia municipale.