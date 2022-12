Fuori fa freddo, il gatto ama dormire: ma l’esercizio fisico è importante…

Anche i gatti soffrono le temperature rigide? In un certo senso sì. Durante i mesi freddi, il gatto esce di rado e per poco tempo, preferendo di gran lunga accovacciarsi accanto al termosifone o sopra al letto, magari vicino agli indumenti del pet parent. La sua attività fisica diminuisce drasticamente e il suo appetito, al contrario, aumenta. Per evitare di incorrere nel rischio di obesità è compito nostro attrezzarci per mantenerlo in forma.

Dormire

In inverno l’occupazione preferita del gatto è dormire. Se normalmente i gatti dormono tra le 12 e le 16 ore, in questa stagione dell’anno arrivano a superare le venti ore al giorno di sonno. Più cibo e meno luce favoriscono il riposo del micio. Per garantire al gatto riposo e tranquillità, possono optare per un comodo divanetto imbottito. Oppure una comoda casetta trasformabile in cuccia. Ma se, invece, il gatto trova particolarmente comodo il divano del salotto, ti consigliamo di proteggere il sofà da peli e sporcizia con una coperta.

Esercizio fisico

Con il freddo, la pigrizia prende il sopravvento. Nella giornata del gatto si riducono notevolmente uscite e movimento fisico. Ad aumentare è solo la fame, anche se i gatti abituati a vivere all’interno non hanno bisogno di alcuna razione extra di cibo. Proprio per salvaguardare la salute del micio, è bene trovare escamotage alternativi per fargli fare esercizio.

La luce

I gatti sono molto attratti dalla luce e da tutto ciò che si muove in modo imprevedibile, suscitando la loro attenzione. Giochi che emettono una luce laser per stimolare e incuriosire il gatto, portano l’animale a inseguire il fascio luminoso e a rincorrerlo. Anche Magic Circle e Typhon seguono lo stesso meccanismo. Si tratta di circuiti su cui corre una pallina luminosa che attira l’attenzione del gatto e lo spinge a correre per inseguirla. Tutti questi accessori fanno felici i gatti e li tengono in forma. La giornata del gatto in inverno, in sintesi, è quasi interamente dedicata al riposo. Tuttavia, per preservare la sua salute, è indispensabile dedicare del tempo all’esercizio.