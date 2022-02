Fuochi d’artificio in piena notte: «Siamo ostaggi in casa nostra»

No, non è Capodanno. E anche per i festeggiamenti di San Giovanni è troppo presto. Eppure questo fine settimana i residenti di Vanchiglia si sono svegliati nel cuore della notte con i fuochi d’artificio nel cielo. Uno spettacolo pirotecnico in piena regola, immortalato dai cittadini in diversi video, tra la paura e la sorpresa. «Il video completo lo manderemo ai magistrati» fa sapere il comitato cittadino Riprendiamoci Vanchiglia. «Evidentemente non basta una causa a San Salvario e una da parte nostra» aggiungono i cittadini esausti.

Era mezzanotte e mezza circa quando sono partiti i primi botti. «Siamo prigionieri a casa nostra – denunciano i residenti -. Senza parlare del terrore provato dagli animali domestici». Immediata la reazione della capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione Sette, Patrizia Alessi. «Altra notte di follia in Vanchiglia – attacca -. Via Balbo, tanto per non perdere l’abitudine, stamattina è piena di sangue». E ancora Alessi commenta: «Tutto questo avviene grazie alle amministrazioni di Torino e Circoscrizione Sette degli ultimi dieci anni: parole, parole, parole e punti da realizzare ma la situazione non è cambiata e non c’è nessuna azione concreta per migliorarla. Se la problematica è solo peggiorata vuol dire che manca la volontà politica di intervenire». Nel frattempo, tra i residenti di Vanchiglia prende piede l’abitudine di servirsi di citofoni “intelligenti”, che si possono spegnere durante la notte, in modo tale da non essere svegliati da chi, per scherzo o dispetto, si diverte a suonare. Nessun apparecchio però è stato ancora inventato per attenuare i rumori suscitati da uno spettacolo pirotecnico fuori programma che parte in piena notte.