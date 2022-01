Fuochi d’artificio contro il cantiere no tav di Chiomonte: identificati 17 attivisti (VIDEO)

Un incendio divampato nei boschi intorno al cantiere dell’alta velocità di Chiomonte, in Val Susa, ha portato all’identificazione di un gruppo di Askatasuna e dell’ala oltranzista NoTav che ieri sera hanno aspettato il nuovo anno sparando fuochi artificiali verso l’area presidiata dalle forze dell’ordine, chiamati quindi a spegnere le fiamme con un idrante. 17 le persone identificate che saranno denunciate per procurato incendio boschivo. Ma i no tav, tramite la propria pagina Facebook, non ci stanno, confermando sì la propria presenza al presidio per festeggiare il Capodanno, ma negando di essere autori del gesto: “Fuochi d’artificio, cori e battiture hanno accompagnato la serata, e la reazione delle forze dell’ordine non si è fatta aspettare: al presidio dei Mulini, hanno iniziato sin da subito un fitto lancio di lacrimogeni provocando anche un incendio, che i no tav hanno immediatamente provveduto a spegnere”.