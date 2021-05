Funivia Stresa-Mottarone: morto uno dei due bambini, vittime salgono a 14 [FOTO]

Grave incidente in mattinata sulla funivia che collega Stresa con il Mottarone nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola: una cabina della struttura è precipitata, cadendo all’interno di un bosco.

MORTO IL BAMBINO PIU’ GRANDE DEI DUE

Due bambini sono stati portati in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Uno dei due minori è in cura nella struttura con diversi traumi al cranio, all’addome e agli arti inferiori ed è ora in sala operatoria per stabilire le fratture agli arti. Il secondo bimbo, dell’età di 9-10 anni, è stato rianimato, in Tac, in condizioni critiche. E’ stato quindi intubato con un brutto trauma cranico e toracico e con fratture agli arti ed è, purtroppo, deceduto poco fa per le ferite riportate.

SALGONO A 14 I MORTI

Con il trascorrere delle ore, il bilancio si è ulteriormente aggravato. La sindaca di Stresa, Marcella Severino, ha dato un iniziale aggiornamento sul luogo dell’incidente: “Pare ci fossero a bordo 15 persone, 12 morti e 3 feriti. I testimoni hanno visto la cabina arretrare velocemente e poi all’altezza del pilone si è scarrucolata ed è stata sbalzata giù”. Sul bilancio totale, per i soccorritori i morti sono 14 dopo la morte del bambino di 9-10 anni. Tra questi sembrerebbero esserci diversi stranieri, tra cui cittadini di nazionalità tedesca ed iraniana.

I NOMI DELLE VITTIME

– Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

– Peleg Tal, nato in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

– Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

– Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’11 febbraio del 1950

– Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

– Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza)

– Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

– Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

– Zorloni Vittorio, nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese)

– Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

– Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

IMPIANTO POSTO SOTTO SEQUESTRO

La procura di Verbania ha sottoposto, intanto, il sequestro dell’impianto di funivia del Mottarone. Ad annunciarlo il colonnello Giorgio Santacroce, del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania. “Sentiremo il gestore – ha detto il militare – subito dopo aver completato la fase di soccorso”.

LA FUNE HA CEDUTO A 1.491 METRI DI ALTEZZA

A comunicare il drammatico episodio il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto sono intervenute due eliambulanze del 118 e squadre di soccorso. Si indaga sulla dinamica dell’incidente: a causarlo potrebbe essere stato il cedimento di una fune nella parte alta del tragitto, a quota 1.491 metri di altezza. La funivia era stata sottoposta a revisione e manutenzione tra il 2014 ed il 2016: in quel periodo l’impianto è stato chiuso per ristrutturazione.

IL MIT ISTITUISCE COMMISSIONE ISPETTIVA PER CAUSE DEL DISASTRO

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha istituito una Commissione Ispettiva con il compito di “individuare le cause tecniche e organizzative” che hanno provocato il gravissimo incidente della funivia di Stresa. L’obiettivo è avviare un’inchiesta finalizzata ad accertare le cause dirette ed indirette dell’incidente e per individuare le azioni più opportune per evitare il ripetersi di eventi analoghi, fermo restando l’accertamento delle eventuali responsabilità, di esclusiva competenza della magistratura.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++