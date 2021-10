Funivia del Mottarone, proseguono i lavori in vista della rimozione della cabina [FOTO e VIDEO]

Giornata di lavoro sul monte Mottarone a Stresa, nel Verbano-Cusio-Ossola: i vigili del fuoco sono intervenuti per la preparazione delle operazioni di rimozione della cabina precipitata nel tragico incidente della funivia avvenuto lo scorso 23 maggio.

Quest’oggi le squadre impegnate hanno ulteriormente stabilizzato il moncone del traliccio e smontato in più parti la cabina, così da renderla trasportabile dall’elicottero, intervenuto già per un sopralluogo fatto in giornata dal capo degli elicotteristi.