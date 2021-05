Funivia del Mottarone, migliorano le condizioni del piccolo Eitan: “Ha iniziato a mangiare”

Migliorano le condizioni di Eitan Biran, il bambino di 5 anni unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone accaduta una settimana fa.

Il piccolo, in cura all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, ha iniziato a mangiare per la prima volta alimenti morbidi e leggeri. I medici lo tratterranno in Rianimazione per precauzione, e se non ci saranno complicazioni nei prossimi giorni verrà sciolta la prognosi (che resta dunque ancora riservata). Accanto a lui ci sono sempre la zia e la nonna.