Funivia del Mottarone, il piccolo Eitan in condizioni stabili. La prognosi resta riservata

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone della scorsa domenica.

Il bimbo è ora in condizioni stabili, come comunicano dall’ospedale, ma la prognosi resta comunque ancora riservata. Il torace è ancora contuso, infatti, e la situazione addominale non permette ancora di rialimentarlo. Per questa ragione Eitan rimarrà in rianimazione ancora qualche giorno: è sveglio ed ha accanto a sé la zia e la nonna. A volte chiede anche dei suoi genitori.