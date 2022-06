Fumetti e tour location: è Dario Argentomania

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Torino e Dario Argento: nelle ultime ore è stata inaugurata una seconda mostra dedicata al Maestro del terrore (“Il guardiano dei nostri incubi”), sempre alla Mole Antonelliana ma al rinnovato piano zero, e si sono aperte le iscrizioni per la giornata speciale di domenica 19 giugno, quando si svolgerà il “tour locations” per le vie della città insieme agli attori argentiani Diego Casale e Roberto Zibetti.

«Per tutti i mesi in cui avremo la mostra Exhibit sulla carriera di Argento – spiega Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema – organizzeremo eventi e iniziative a lui dedicate: ora apriamo questa mostra aggiuntiva, il 19 andremo in giro per la città sulle sue tracce».

Quella domenica tornerà infatti, dopo tre anni di pausa causa pandemia, il Torino d’Argento Tour Locations, dedicato in particolare a “Non ho sonno”, film del 2000 girato in città. Lo organizzano Pupi Oggiano e Gabriele Farina, che porteranno tutti i presenti alla scoperta delle location utilizzate da Argento nei suoi sette film torinesi.

L’appuntamento è alle 8,30 in piazzale Duca d’Aosta e da lì si partirà per una lunga camminata per le strade di Torino fino a raggiungere la Mole per la visita alle mostre. A seguire al cinema Massimo è prevista la proiezione di “Non ho sonno”, con una tavola rotonda dedicata e infine una cena con quiz per eleggere l’argentiano dell’anno. Forte del successo che l’esposizione nell’Aula del tempio sta ottenendo («Abbiamo già raggiunto ora il totale di visitatori dell’intero 2021», rivela De Gaetano), il Museo ha raddoppiato con la mostra a piano terra, la seconda in questo nuovo spazio dopo quella applaudita su Diabolik. «Tra gli eventi pensati per accompagnare l’anno dedicato a Dario Argento, questo realizzato con la rivista Linus è sicuramente uno dei più inusuali. Elisabetta Sgarbi ha accolto con grande entusiasmo la nostra proposta di realizzare un numero interamente dedicato all’immaginario fantastico del maestro romano». Il percorso espositivo alterna fumetti e testi dalla rivista speciale, con l’editoriale di Igort, vari approfondimenti e soprattutto i ritratti del regista creati da Alice Iuri, Riccardo Mannelli, Francesco Ripoli e Stefano Zattera, Stefano Bessoni, Grazia La Padula, Leila Marzocchi, Valentina Napolitano e Sergio Ponchione e molti altri ancora.