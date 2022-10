Fuga di monossido dalla stufa: pensionata muore nel sonno

Tragedia nella mattinata di ieri, a Carmagnola, dove un’anziana di 86 anni è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di via Alberti, zona residenziale a poca distanza dal centro cittadino, intossicata dai fumi di una stufa.

L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino, quando alcuni vicini di casa hanno notato del fumo e avvertito un odore di bruciato provenire dall’abitazione di Caterina Gianoglio, che viveva da sola. Preoccupati hanno allertato le forze dell’ordine e sul posto, vista la situazione, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Moncalieri si sono portate anche le ambulanze del 118. Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento sfondando la porta, regolarmente chiusa dall’interno, hanno trovato la poveretta già esanime, seduta sul divano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a ucciderla sarebbero state le esalazioni di monossido provenienti da una piccola stufa a gas che la pensionata utilizzava per scaldare l’appartamento di notte, o comunque nelle ore più fredde, in attesa del via libera per l’accensione dei riscaldamenti. Un guasto o un malfunzionamento dell’elettrodomestico avrebbe fatto scaturire le esalazioni tossiche e non un principio di incendio, come inizialmente ipotizzato. Su di un fornello della cucina, infatti, è stato anche rinvenuto del cibo che la donna si stava preparando. Presumibilmente si è addormentata mentre era intenta a cucinare e non si è accorta dei fumi che in brevissimo tempo hanno saturato l’aria in tutte le stanze, soffocandola.

Il medico legale, intervenuto sul posto, ha confermato la morte per cause naturali. Accertata la natura accidentale della morte, non è stata predisposta alcuna autopsia e la salma è stata consegnata alla famiglia, in attesa dei funerali.