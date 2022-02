Attimi di paura nella tarda serata di ieri in via Pietro Micca 1, a Torino, per un incendio con fuga di gas in un appartamento della zona.

ALCUNE FAMIGLIE EVACUATE

E’ accaduto non lontano da piazza Castello. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono vittime. Alcune famiglie sono state evacuate tramite autoscala.

ANCORA CONTROLLI IN ZONA

Nella mattinata il nucleo Nbcr (nucleare chimico biologico radiologico) sta effettuando misurazioni per ricercare eventuali percentuali di gas disperse nell’area. Isolato lo stabile, sono in corso invece le indagini per risalire alle cause.

I VIDEO