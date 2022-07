Fuga di gas in via Dante Di Nanni, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in via Dante di Nanni, all’altezza del civico 83, per una fuga di gas. Intorno alle 14 una ditta impegnata in dei lavori ha forato inavvertitamente un tubo di rete, di diametro medio, provocando una fuga di gas.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Torino, dalla 21 agli addetti del NBCR. L’intervento è ancora in corso. Dieci persone sono state evacuate dallo stabile adiacente per motivi precauzionali.

AGGIORNAMENTO ORE 15.33

Fuga di gas risolta. Le squadre 21 e NBCR hanno concluso il loro intervento e le persone evacuate hanno fatto rientro nei loro alloggi.