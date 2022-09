Frontale con la mucca: feriti quattro agenti sulla tangenziale nord

Sono quattro i poliziotti del reparto mobile di genova e aggregati a Torino per i servizi al cantiere della Tav di San Didero, rimasti feriti a seguito dell’incidente stradale avvenuto nella notte di ieri, quando la loro pattuglia a bordo di un Defender blindato si è scontrata con una mucca. Sí, proprio una mucca che quasi certamente era scappata da un allevamento tra Pianezza, Collegno e Venaria. L’incidente è avvenuto attorno all’1,30, lungo la tangenziale di Torino, in direzione Nord, nel tratto compreso fra gli svincoli di corso Regina Margherita e Venaria. I poliziotti stavano procedendo quando, all’improvviso, hanno dovuto fare i conti con l’animale che stava vagando impaurito lungo la tangenziale. E’ stato impossibile per il Defender evitare l’impatto con l’animale. L’allarme è stato lanciato dalla stessa pattuglia e da altri automobilisti in quel momento di passaggio lungo la tangenziale e che si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi agli agenti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno con fatica estratto dalle lamiere il conducente, per poi occuparsi degli altri contusi. Con loro anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia Stradale di Torino-Settimo. Dei quattro feriti, un poliziotto è in codice giallo, mentre gli altri tre sono in codice verde. Il primo (il conducente) si trova ricoverato al Cto; gli altri tre hanno effettuato tutti gli accertamenti al San Giovanni Bosco prima di essere dimessi con prognosi di pochi giorni. La mucca, inevitabilmente, è morta a seguito del violento impatto. Vista l’ora in cui è avvenuto l’incidente, i disagi al traffico sono stati estremamente contenuti.