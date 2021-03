Front Canavese, rogo in una fabbrica di cellulosa: intervengono i vigili del fuoco

Rogo in una fabbrica per la produzione di cellulosa di Front Canavese. I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo per l’incendio di materiale cartaceo sistemato sul piazzale di una cartiera.

Presenti sul posto quattro squadre e un’autobotte, tutti impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio. Le fiamme hanno coinvolto una grande quantità di balle di cartoni per la produzione di pasta di cellulosa.

L’approvvigionamento d’acqua – assicurano gli operatori sul possto – è garantito ma si prevedonao tempi lunghi per lo smassamento.