Frode nella vendita di pezzi di ricambio per auto da corsa: sequestrati 85mila articoli e due complessi aziendali [LE FOTO]

Operazione dei “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza di Torino a contrasto della frode commerciale: i militari hanno sequestrato due complessi aziendali (dal valore di 2,5 milioni di euro circa) e oltre 85mila articoli tra parti di ricambio e accessori per auto da corsa.

DUE I RESPONSABILI

La scoperta è stata fatta in un deposito della zona industriale di Avigliana, nel Torinese. Due i responsabili: gravi, inoltre, le omissioni in materia di sicurezza di cui dovranno rispondere e che hanno fatto scattare il sequestro. Nel capannone mancavano infatti uscite di emergenza, certificato di conformità dell’impianto elettrico, guanti e occhiali protettivi, impianti di aspirazione e i cavi elettrici risultavano esposti.

SEQUESTRI PER 2,5 MLN DI EURO DI BENI

Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili sequestrati è pari a 2,5 milioni di euro circa. Sequestrati marmitte per competizioni da strada o da rally, circa 1,5 km di tubi in acciaio, tamponi turbina, tutti finiti o in fase di lavorazione, destinati al mondo del “racing” e in buona parte marchiati con indicazioni di origine e provenienza mendaci ovvero pronti per ulteriori illecite punzonature al laser a fibra ottica.