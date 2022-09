Sciopero globale per il clima, i Fridays For Future in piazza a Torino [FOTO e VIDEO]

I Fridays For Future tornano a protestare a Torino in occasione dello sciopero globale per il clima. I giovani del movimento si sono dati appuntamento questa mattina, alle ore 9.30, in piazza Statuto.

Tra i temi all’ordine del giorno la siccità, le ondate di calore e gli incendi che stanno colpendo tutta Italia e il mondo intero in questa “crisi climatica”.

“Mancano solo tre settimane al Global Climate Strike – scrivono i F4F sui social -. Torniamo ad invadere le strade della nostra città per far vedere che le soluzioni per la climatica ci sono. Serve solo avere la volontà di applicarle, ed è proprio questa volontà che sembra mancare alla nostra classe politica”.

FOTO e VIDEO di Tonino Di Marco