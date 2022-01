Freddo e gelo, i nemici degli animali: ma arriva un vademecum per aiutarli

In questo periodo dell’anno freddo e gelo mettono a dura prova la forza degli animali. Non tutti i quattro zampe sono temprati per i rigori del clima invernale: i cani di taglia grande mantengono il calore per molto più tempo grazie alla maggiore massa corporea che li isola dall’esterno. Le taglie più piccole, le razze a pelo corto e quelli che non hanno particolare massa corporea per aiutarli a mantenere il calore, necessitano quindi di un trattamento speciale. Ma non soltanto quelli d’affezione, che hanno comunque una famiglia che si occupa di loro, ma anche e soprattutto i selvatici e i randagi, i quali devono fare i conti con il gelo e il relativo incremento del fabbisogno calorico giornaliero, tipico dei mesi invernali. I più colpiti sono gli uccelli che non riescono a soddisfare appieno il proprio fabbisogno di cibo.

vademecum

Per gli animali d’affezione servono una alimentazione adeguata, un riparo idoneo e una cura costante. Per chi non li tiene dentro casa fare in modo che possano trascorrere almeno le ore più fredde notturne in un luogo riparato (es. garage) diversamente, imbottire la cuccia con del pile ma anche paglia o fieno e ricoprirla con una spessa coperta o del materiale isolante, se possibile spostarla in una zona del giardino soleggiata, cambiare l’ac qu a (che gela) più volte al giorno. Per chi li porta in passeggiata considerare che, soprattutto i cani a pelo raso, possono aver bisogno di un cappottino. Attenzione anche alla permanenza su neve e ghiaccio, perché la neve e le basse temperature possono causare principi di assideramento

La temperatura

Prestare particolare attenzione alla salute di cani e gatti. Se sono più abbattuti del solito, se la loro temperatura corporea è più alta o più bassa del normale o se starnutiscono frequentemente o se si nota qualunque variazione del comportamento si consiglia di recarsi al più presto dal proprio veterinario di fiducia. Attenzione anche agli sbalzi di temperatura che possono causare malanni; anche in questi casi, alla comparsa dei primi sintomi, è opportuno rivolgersi al proprio veterinario di fiducia. Attenzione il freddo della notte può essere letale per i meno forti. Nella stagione invernale i soggetti anziani e/o malati, i cani di taglia piccola, specie se a pelo raso, vanno maggiormente protetti dalle intemperie e non dovrebbero essere lasciati all’aperto.