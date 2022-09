Francesco, Ilary e tutti gli altri: un’estate di coppie scoppiate

La nuova Spoon River dei sentimenti, in Italia come nel resto del mondo, non è figlia della pandemia perché ormai le coppie non possono nemmeno più attaccarsi a quella. Ma solo un risultato della noia quotidiana, rapporti deteriorati dal tempo che finiscono male. E mai come quest’estate è stato uno tsunami, che Ilary Blasi e Francecso Totti riassumono molto bene. Non sappiamo ancora come continuerà, anche se tra pochi giorni finalmente gli avvocati delle due parti si vedranno per cercare un accordo. Sappiamo però che è finita male anche se entrambi hanno (per ora) mantenuto l’impegno di non parlarne in pubblico. Ma fremono per farlo, se non altro per scaricare la colpa sull’altro ed è anche su questo particolare che si gioca la separazione. Una delle tante coppie in realtà che ha deciso di dare un taglio, anche se la più clamorosa. Però, alzi la mano chi si aspettava che succedesse lo stesso tra Claudio Amendola e Francesca Neri dopo 25 anni insieme? La coppia di attori si è sposata a New York nel 2010, dopo una relazione che andava già avanti da 12 anni e dopo l’arrivo di Rocco, nato nel 1999 (Amendola era già padre di Alessia e Giulia, nate da una precedente relazione). Ma è stata anche l’estate dell’addio tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri: l’attrice e showgirl ha detto addio al politico (e nipote di Bruno Vespa) cambiando casa con la figlia Alyssa. E sono single pure Fabio Rovazzi (che in realtà aveva lasciato la youtuber Karen Koreishi a marzo ma l’ha ufficializzato adesso) e Raffaella Fico. Piero Neri non fa più parte della sua vita come ha annunciato lei stessa pochi giorni fa: «A dire il vero l’ho lasciato…Non sono più fidanzata. Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione». Storie tese solo in Italia? Assolutamente no: dall’altra parte dell’Oceano ha fatto rumore l’addio tra Emily Ratajkowski e il marito, Sebastian Bear-McClard. La top model britannica, stufa di essere tradita e nonostante un figlio piccolo ha deciso di dare un taglio alla relazione e forse ora viaggia insieme a Brad Pitt. E negli Stati Uniti è volata Shakira, anche lei tradita e offesa per 12 anni di amore con Piqué finiti in nulla anche se ha due figli.