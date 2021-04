Forza, ditelo a CronacaQui

Purtroppo non tutte le nonne hanno Chiara Ferragni come nipote acquisita, sennò la vaccinazione contro il Covid sarebbe una passeggiata. Un post sul vergognoso ritardo nell’appuntamento per una signora ultra novantenne, le risposte indignate sui social e poi quella telefonatina breve partita dalla Regione Lombardia: «Lei è la nonna di Fedez? Venga domani…». Prima che fosse noto questo episodio milanese, CronacaQui ha deciso di dedicare uno spazio ai vostri interrogativi, ai dubbi sul vaccino che tarda, alle liste di attesa per un esame o una visita specialistica. Magari per denunciare un caso di ancor peggiore malasanità. O più semplicemente perché avvertite quella febbriciattola strana che sa tanto di Covid, ma nessuno vi fa il tampone. In mare si lancia un sos quando la tempesta si avvicina e noi tutti in questo mare ci navighiamo da oltre un anno. Dunque può essere utile rivolgervi al vostro giornale per dare risalto e magari anche forza al vostro appello. Basta una telefonata, un sms, un whattsapp, o una mail per spiegarci il caso. Ci trovate a pagina 5, in uno spazio dedicato all’andamento dei contagi, ma – soprattutto – ai vostri problemi. Perché ora, e non prima, questa iniziativa? Il momento è delicatissimo, se è vero che siamo in mezzo al guado: la situazione è ancora così grave da costringerci tutti ad una Pasqua blindata. E non si possono giustificare silenzi, ritardi e parole spese a vanvera. Servono fatti e risposte concrete, senza criminalizzare nessuno, ma chiedendo rispetto e la doverosa attenzione. Non solo: il vostro caso potrebbe riguardare molti altri che non hanno tempo, o coraggio, per esporsi. Fatelo, se occorre. Noi siamo qui. Intanto trascorrete una Pasqua serena, ve lo auguro con tutto il cuore.

