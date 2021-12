Forza cari Amici, ce la faremo!

Cari lettori, un grande, sincero augurio di un anno quantomeno sereno, a cominciare da quei 60mila piemontesi confinati in casa dalla quarantena. E migliore di quello che sta per lasciarci in questo balletto interminabile a cui ci sta costringendo il maledetto virus cinese. Avevamo iniziato il 2021 pieni di speranza dopo che, a due giorni dal Natale, erano arrivati i primi vaccini. Sembrava l’anticamera della libertà, o almeno l’inizio della fine di un incubo. Penso ai nostri morti, a quelli celebri e a tanti amici e sconosciuti che sono finiti nell’inferno delle terapie intensive e ci hanno lasciati così, senza neanche poterli salutare. Un anno altalenante tra luci e ombre che se ne va nelle insidie di una quarta ondata che ci auguravamo di non dover raccontare e che invece è qui, a rendere triste il Capodanno che, una volta ancora, vivremo senza la musica che accompagnava gli abbracci e i brindisi. Siamo di nuovo in trincea, a far di conto sulle mascherine e i tamponi, con il tracciamento dei contagi che è andato in tilt e i numeri che ogni giorno battono un record negativo. È in questi momenti che bisogna stringersi a chi vogliamo bene e alzare la testa con quel coraggio che non ci è mai mancato e che, sull’esempio dei nostri padri, dobbiamo tirare fuori, scacciando inutili tristezze. Il Covid passerà e il 2022 ci porta anche un’arma in più per combatterlo: le pillole rosse che gli americani della Pfizer stanno per consegnarci. E che pare facciano miracoli. Dunque la speranza c’è di uscire dall’incubo che ormai ci accompagna da due anni. E questa volta ci sono pure i quattrini dell’Europa che assomigliano molto – per chi ne ha memoria – a quel piano Marshall che ci permise di apparecchiare la tavola in attesa del boom economico degli anni ‘60. Una pioggia di miliardi grazie ai quali scommettere sul nostro futuro e su quello dei nostri figli. Per ritrovare lavoro e sicurezza, una sanità rinnovata, una nuova viabilità grazie ai grandi cantieri, una scuola più inclusiva e moderna. E ancora un’industria dove si lavora per vivere meglio e non per morire come insegnano i tanti, troppi infortuni. Il nostro giornale che nell’anno che verrà compie vent’anni di vita vigilerà su questi cambiamenti che ci siamo guadagnati in questa interminabile pandemia. A cominciare da quelle che sono state per troppo tempo le cose dimenticate dalla politica, a cominciare dai servizi ai cittadini. Le anagrafi, gli asili, le scuole insicure, i trasporti da carro bestiame, lo spaccio della droga, la violenza contro le donne e sulle strade. Serve volontà e determinazione. A Roma e sotto la Mole. E non parliamo del tocco magico di qualcuno, ma della capacità di fare squadra davvero. Tutti insieme. Sarà un anno di cambiamenti, dall’elezione del Presidente della Repubblica, agli equilibri di un governo che deve rispondere con forza alla necessità della nostra gente. Alziamo la testa, nonostante tutto, compresa la mazzata sulle bollette e l’inflazione che sale. Possiamo e dobbiamo farcela! Auguri a tutti, di vero cuore, da Torino Cronaca. Dall’editore al sottoscritto, insieme alla nostra redazione, che è anche un poco la vostra famiglia.

beppe.fossati@cronacaqui.it